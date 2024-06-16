В РФ говорят об "уничтожении" дрона над Кубанью, в Ростове после "вспышек" пропал свет
Министерство обороны России отчиталось об уничтожении украинского беспилотника над территорией Краснодарского края. В то же время, в Ростове после взрывов пропал свет.
Передает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Как сообщается, жители Ростова-на-Дону видели вспышки и задымление над Западным районом. Далее у россиян мигал мигал свет, после чего часть горожан пожаловалась на проблемы с водоснабжением. Некоторые паблики сообщают, что часть города осталась без света.
"В связи с кратковременным отключением электроэнергии на очистных сооружениях водопровода «АО Ростовводоканал» произошел сбой в работе насосного оборудования. Во всех районах города возможны перебои водоснабжения. В настоящее время работа насосов осуществляется в штатном режиме. Нормативная подача воды будет восстановлена в течении 2-2.5 часов", - пишут местные Telegram-каналы.
По неподтвержденной информации, в Ростове произошла авария на подстанции. Происшествие могло случиться из-за скачка электроэнергии. Также люди заметили на местной подстанции машины спасателей. Официальной информации на данный момент нет.
Напомним, по данным британской разведки, Российская Федерация повышает налоги, чтобы финансировать войну против Украины. Однако, это будет иметь последствия для экономики РФ.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в разведке Эстонии считают, что Россия готовится к следующей войне. Разведчики пришли к выводу, что конфликт может начаться в течение 10 лет, и на этот раз, вероятно, это будет война против НАТО.
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