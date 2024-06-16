В РФ говорят об "уничтожении" дрона над Кубанью, в Ростове после "вспышек" пропал свет

Министерство обороны России отчиталось об уничтожении украинского беспилотника над территорией Краснодарского края. В то же время, в Ростове после взрывов пропал свет.

Как сообщается, жители Ростова-на-Дону видели вспышки и задымление над Западным районом. Далее у россиян мигал мигал свет, после чего часть горожан пожаловалась на проблемы с водоснабжением. Некоторые паблики сообщают, что часть города осталась без света.

"В связи с кратковременным отключением электроэнергии на очистных сооружениях водопровода «АО Ростовводоканал» произошел сбой в работе насосного оборудования. Во всех районах города возможны перебои водоснабжения. В настоящее время работа насосов осуществляется в штатном режиме. Нормативная подача воды будет восстановлена в течении 2-2.5 часов", - пишут местные Telegram-каналы.

По неподтвержденной информации, в Ростове произошла авария на подстанции. Происшествие могло случиться из-за скачка электроэнергии. Также люди заметили на местной подстанции машины спасателей. Официальной информации на данный момент нет.