РосСМИ сообщают об атаке дронов на заводы в Липецке и взрывах в Воронежской области

Жители российского Липецка сообщили об атаке беспилотников на тракторный завод и Новолипецкий металлургический комбинат. О взрывах говорят также жители Воронежской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на telegram-канал ASTRA .

"Жители Липецка сообщили о взрывах и дыме над тракторным заводом", - пишет канал, публикуя соответствующие скриншоты.

Губернатор ввел на территории области "режим воздушной опасности" из-за "угрозы атаки БПЛА".

В Липецке работала сирена.

Позже губернатор сообщил, что один БПЛА "подавлен над Липецком", другой - "над промышленной территорией Липецка". По его словам, на месте падения обломков работают сотрудники спецслужб. Жертв нет.

Обновлено в 06:06. Губернатор Липецкой области заявил, что еще два БПЛА "подавлены" над промышленной территорией Липецка.

По словам губернатора Воронежской области, два БПЛА самолетного типа "уничтожены" ночью в регионе. По его предварительным данным, пострадавших и разрушений якобы нет.