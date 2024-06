Украина атаковала аэродром в Морозовске по меньшей мере 70 дронами, - Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил изданию, что украинские подразделения обороны и разведки использовали по меньшей мере 70 беспилотников для удара по авиабазе, которая расположена в 240 километрах от линии фронта.

Расположенный в Ростовской области аэродром, является базой для десятков истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые были ключевым оружием в войне, и служит передовой оперативной базой для истребителей Су-27.

Спутниковые снимки, полученные The War Zone, подтверждают, что авиабаза в глубине России была атакована. (Фото: PLANET LABS INC.)

В то же время, отмечает издание, хотя атака, похоже, нанесла определенный ущерб, ее полная мера пока непонятна.

На полученных снимках от Planet Labs видны повреждения покрытия ангара, расположенного на перроне технического обслуживания, а внутри виднеются два истребителя-бомбардировщика Су-34. Самолеты, вероятно, получили определенные повреждения. Этот ангар, вероятно, был главной мишенью для украинских беспилотников.

Два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 находились в накрытом тканью укрытии, которое, похоже, было повреждено в результате массированной атаки украинских беспилотников. (Фото: PLANET LABS INC.)

На небольшом расстоянии от ангара, на перроне виднеется небольшой кратер и следы пожара. Отмечается, что трудно сказать, был ли поврежден какой-то борт, но именно здесь обычно паркуются несколько реактивных самолетов.

На этих снимках до (внизу) и после видны повреждения перрона на аэродроме в Морозовске, вызванные украинскими беспилотниками. (Фото: PLANET LABS INC.)

Издание также отмечает, что повреждения, которые заметны на снимке в пятницу, 14 июня, отсутствуют на снимке аэродрома, сделанном 6 июня.

Более широкий сравнительный вид авиабазы предлагает еще один контраст между снимками 6 и 13 июня.

Фото от 6 июня (PLANET LABS INC.)

Фото от 14 июня (PLANET LABS INC.)

Российские источники расходятся в оценках

Российские источники признали факт атаки на аэродром, но разошлись в оценках.

Так, российский Telegram-канал "Два майора" (Two Majors) утверждает, что ни один самолет не был поврежден. Однако Telegram-канал "Кремлевская табакерка" утверждает, что хотя большинство беспилотников были сбиты, не долетев до цели, некоторые из них долетели, в результате чего погибли шесть пилотов, еще 10 военнослужащих были ранены.

Тем временем Буданов сообщил The Warzone, что сейчас идет оценка боевых потерь.

"Мы ждем информацию о том, были ли уничтожены или повреждены самолеты", - сказал он.

Издание отмечает, что есть и другие визуальные доказательства обстрела аэродрома.

Ночью в социальных сетях появились фотографии и видео, на которых видно, как беспилотники пролетают над Морозовском. Также появились сообщения о том, что около базы были слышны многочисленные взрывы. На фотографии в соцсети X (бывшая Twitter) в районе аэродрома был виден большой шар пламени и огромный шлейф черного дыма.

"Беспилотник пролетел прямо над головой подписчика из Морозовска. Враг целился в аэродром", - написал Telegram-канал "Это новости Ростова".

Аэродром Морозовск расположен примерно в 240 километрах от линии фронта. (Google Earth image)

По словам Буданова, операция была осуществлена с территории Украины. По его словам, по аэродрому ударили по меньшей мере 70, а может и больше украинских беспилотников "Дракон" и "Всплеск".

Эти данные совпадают с информацией Telegram-канала "Два майора". Там заявили, что эта атака продемонстрировала серьезные уязвимости российской ПВО от беспилотников.

"Несмотря на то, что противнику не удалось достичь целей по уничтожению наших самолетов сегодня ночью на аэродроме Морозовск в Ростовской области, способность Вооруженных Сил Украины одновременно запустить 70 беспилотников вглубь нашей территории, а также их способность преодолеть ПВО еще до подлета к аэродрому, свидетельствует о том, что противник сохраняет высокий потенциал применения этого вида самодельного оружия для поражения", - отметил канал.

Издание отмечает, что это уже вторая за два месяца масштабная атака украинских беспилотников на аэродром Морозовск. Аэропорт также был атакован 5 апреля. После этого удара появилось несколько видео и изображений, которые вы можете увидеть ниже.

Относительно атаки 5 апреля украинские официальные лица утверждали, что в результате удара было уничтожено по меньшей мере шесть военных самолетов и серьезно повреждены еще восемь. Киев также утверждал, что 20 российских военнослужащих на базе были убиты или ранены.

Эти данные подтверждает твит издания Kyiv Post.

В то же время, последующие снимки высокого разрешения Planet Lab, которые The Warzone получило на следующий день, не продемонстрировали серьезных повреждений в Морозовске.

"За день до атаки на стоянках по всему объекту было видно 29 самолетов. На снимках, полученных от Planet Labs, которые были сделаны сегодня, мы можем насчитать столько же самолетов, при этом на них и на инфраструктуре базы не было заметно никаких серьезных повреждений", - отметило тогда издание.

На спутниковом снимке аэродрома в Морозовске, сделанном Planet Laps на следующий день после атаки украинского беспилотника 5 апреля, не видно значительных повреждений. (Фото: PLANET LABS INC.)

Касательно атаки в этот раз украинские официальные лица пока не делали таких смелых заявлений. Однако Буданов пообещал, что база будет атакована снова.

"Да", - резко ответил он, когда его спросили, планируют ли украинские войска еще одну воздушную атаку на этот аэродром.