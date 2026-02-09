RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Ростове уничтожено 6 тысяч FPV-дронов, а на Курщине поражен пункт управления россиян

Фото: Генштаб подтвердил поражение вражеского пункта управления на Курщине и склада боеприпасов оккупантов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Силы обороны поразили пункт управления вблизи Суджи в Курской области и уничтожили склад БпЛА в Ростовской области. Ликвидировано около 6 тысяч FPV-дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Читайте также: Склады, ПВО и командные пункты: ВСУ устроили оккупантам "адские" сутки.

Удары по территории РФ

По данным Генштаба, в ночь на 9 февраля в районе города Суджа Курской области РФ был поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск противника.

Также по результатам предыдущих ударов подтверждено уничтожение склада беспилотников в районе Ростова-на-Дону Ростовской области РФ.

"По предварительным данным, уничтожено около 6 тысяч FPV-дронов. Повреждения также получили еще несколько контейнеров с беспилотниками", - говорится в сообщении.

Атаки на оккупированных территориях

Кроме того, на временно оккупированной территории Херсонской области, вблизи населенного пункта Новоалексеевка, Силы обороны поразили склад боеприпасов врага.

Сейчас масштабы нанесенного ущерба и окончательные потери российской армии уточняются.

В Генштабе отметили, что системная работа по ослаблению боевых возможностей врага будет продолжаться и в дальнейшем.

 

Удары по важным объектам россиян

Напомним, в январе Силы обороны нанесли ряд ударов по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области РФ, с которого российские оккупанты запускали ракеты "Орешник" по Украине.

Впоследствии стало известно, что в результате удара украинских ракет "Фламинго" по российскому полигону повреждены объекты обслуживания баллистических ракет и другие технические сооружения.

Также недавно ВСУ прицельно отработали по российским объектам и рассказали, что было под ударом.

А перед тем украинские защитники нанесли серию результативных ударов по пунктам управления и логистических объектах оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияРостовКурская областьГенштаб ВСУВойна в Украине