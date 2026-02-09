В Ростове уничтожено 6 тысяч FPV-дронов, а на Курщине поражен пункт управления россиян

Удары по важным объектам россиян

Напомним, в январе Силы обороны нанесли ряд ударов по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области РФ, с которого российские оккупанты запускали ракеты "Орешник" по Украине.

Впоследствии стало известно, что в результате удара украинских ракет "Фламинго" по российскому полигону повреждены объекты обслуживания баллистических ракет и другие технические сооружения.

Также недавно ВСУ прицельно отработали по российским объектам и рассказали, что было под ударом.

А перед тем украинские защитники нанесли серию результативных ударов по пунктам управления и логистических объектах оккупантов.