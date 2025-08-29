ua en ru
В Ростове-на-Дону вспыхнул сильный пожар на фоне атаки дронов

Ростов-на-Дону, Пятница 29 августа 2025 23:30
В Ростове-на-Дону вспыхнул сильный пожар на фоне атаки дронов Иллюстративное фото: в Ростове-на-Дону бушует сильный пожар ( (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

После взрывов в российском городе Ростов-на-Дону возник сильный пожар. Регион атакуют неизвестные ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

По свидетельствам местных жителей, пожар бушует на левом берегу реки Дон за футбольным стадионом "Ростов Арена".

Некоторые жители сообщают, что слышали взрывы "со стороны Дона". Ранее над Ростовской областью была объявлена беспилотная опасность.

Что горит, неизвестно. Официально о причинах пожара пока не сообщалось.

Дроновые атаки на Россию

Напомним, минувшей ночью украинские дроны ударили по Афипскому и Куйбышевскому нефтеперерабатывающим заводам.

На предприятиях возникли сильные пожары, также были поражены склады с боеприпасами.

По данным СМИ, в результате недавней серии атак Сил беспилотных систем Украины, на территории России были поражены 10 заводов.

Атаки вывели из строя не менее 17% мощностей нефтепереработки России.

Ростов-на-Дону
