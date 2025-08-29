ua en ru
У Ростові-на-Дону спалахнула сильна пожежа на тлі атаки дронів

Ростов-на-Дону, П'ятниця 29 серпня 2025 23:30
У Ростові-на-Дону спалахнула сильна пожежа на тлі атаки дронів Ілюстративне фото: у Ростові-на-Дону вирує сильна пожежа ( (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Після вибухів у російському місті Ростов-на-Дону виникла сильна пожежа. Регіон атакують невідомі ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

За свідченнями місцевих жителів, пожежа вирує на лівому березі річки Дон за футбольним стадіоном "Ростов Арена".

Деякі жителі повідомляють, що чули вибухи "з боку Дону". Раніше над Ростовською областю було оголошено безпілотну небезпеку.

Що горить, невідомо. Офіційно про причини пожежі наразі не повідомлялося.

Дронові атаки на Росію

Нагадаємо, минулої ночі українські дрони вдарили по Афіпському та Куйбишевському нафтопереробних заводах.

На підприємствах виникли сильні пожежі, також було уражено склади з боєприпасами.

За даними ЗМІ, під час нещодавньої серії атак Сил безпілотних систем України, на території Росії було уражено 10 заводів.

Атаки вивели з ладу щонайменше 17% потужностей нафтопереробки Росії.

