ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зростання реальних доходів українців суттєво уповільнилося

Новини » Економіка    30.09.2019 - 16:55
Зростання реальних доходів українців суттєво уповільнилося
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Держстат оприлюднив дані за другий квартал 2019 року з урахуванням інфляції

Доходи населення України у другому кварталі 2019 року становили 895,2 млрд грн, витрати 918,1 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, зменшення заощаджень у другому кварталі 2019 року склало 22,9 млрд грн. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 16083 грн (у ІІ кварталі 2018 року - 13688 грн).

Зростання реальних доходів українців суттєво уповільнилося

www.ukrstat.gov.ua

Реальні доходи (з урахуванням інфляції) у другому кварталі 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 7,1%.

Зростання реальних доходів українців суттєво уповільнилося

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби статистики України, реальні доходи населення в Україні за 2014 рік скоротилися на 11,5%, за 2015 рік на 20,4%. У 2016 році реальні доходи зросли на 2,0%, у 2017 році - на 10,9%.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, реальні доходи українців у 2018 році зросли на 9,9%.

За даними Держстату, у першому кварталі 2019 в порівнянні з аналогічним періодом минулого року реальні доходи зросли на 7,7%.

Відзначимо, Національний банк України прогнозує уповільнення зростання доходів громадян у 2019 році. Причиною уповільнення стане зниження темпу зростання економіки України та зменшення конкуренції українських працівників серед роботодавців на внутрішньому ринку та за кордоном.

Середній розмір платіжки за комуналку трохи зріс Держстат назвав середню ціну газу для населення і промисловості
Новини України доходыДержавна служба статистикизарплата
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся