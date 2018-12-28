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Держстат покращив дані щодо зростання реальних доходів українців

Новини » Фінанси    28.12.2018 - 17:21
Держстат покращив дані щодо зростання реальних доходів українців
Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

У 2017 році реальні доходи зросли на 10,9%

Доходи населення України у 2017 році становили 2652,1 млрд грн, витрати  2621,4 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, приріст заощаджень у 2017 році склав 30,6 млрд грн. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 47269,7 грн.

Реальні доходи (з урахуванням інфляції) у 2017 році зросли по відношенню до 2016 року на 10,9%. Раніше Держстат оцінював зростання доходів у 6,0%.

За даними Держстату, реальні доходи населення в Україні за 2014 рік скоротилися на 11,5%. За уточненими даними, за 2015 рік доходи скоротилися на 20,4% (раніше повідомлялося про падіння на 22,3%), у 2016 році доходи зросли на 2,0% (раніше - 0,8%).

Держстат покращив дані щодо зростання реальних доходів українців

www.ukrstat.gov.ua

Відзначимо, у держбюджеті на 2019 рік закладено підвищення мінімальної зарплати на 12% - з 3723 до 4173 грн. Середньомісячна заробітна плата у 2019 році складе 10129 гривень та в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) збільшиться на 6,9%.

Нагадаємо, за оцінками НБУ, які раніше оприлюднив Національний банк, реальний наявний дохід населення у I півріччі 2018 року становив 82% від рівня 2013 року. При цьому НБУ використовував попередні дані Держстату.

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