Зростання реальних доходів українців суттєво уповільнилося

Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

Держстат оприлюднив дані за перший квартал 2019 року з урахуванням інфляції

Доходи населення України у першому кварталі 2019 року становили 803,4 млрд грн, витрати 852,4 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, зменшення заощаджень у першому кварталі 2019 року склало 49,0 млрд грн. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 14398 грн.

Реальні доходи (з урахуванням інфляції) у першому кварталі 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 7,7%.

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Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби статистики України, реальні доходи населення в Україні за 2014 рік скоротилися на 11,5%, за 2015 рік на 20,4%. У 2016 році реальні доходи зросли на 2,0%, у 2017 році - на 10,9%.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, реальні доходи українців у 2018 році зросли на 9,9%.

Відзначимо, Національний банк України прогнозує уповільнення зростання доходів громадян у 2019 році. Причиною уповільнення стане зниження темпу зростання економіки України та зменшення конкуренції українських працівників серед роботодавців на внутрішньому ринку та за кордоном.