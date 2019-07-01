ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зростання реальних доходів українців суттєво уповільнилося

Новини » Економіка    01.07.2019 - 17:17
Зростання реальних доходів українців суттєво уповільнилося
Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

Держстат оприлюднив дані за перший квартал 2019 року з урахуванням інфляції

Доходи населення України у першому кварталі 2019 року становили 803,4 млрд грн, витрати 852,4 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, зменшення заощаджень у першому кварталі 2019 року склало 49,0 млрд грн. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 14398 грн.

Реальні доходи (з урахуванням інфляції) у першому кварталі 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 7,7%.

Зростання реальних доходів українців суттєво уповільнилося

www.ukrstat.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби статистики України, реальні доходи населення в Україні за 2014 рік скоротилися на 11,5%, за 2015 рік на 20,4%. У 2016 році реальні доходи зросли на 2,0%, у 2017 році - на 10,9%.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, реальні доходи українців у 2018 році зросли на 9,9%.

Відзначимо, Національний банк України прогнозує уповільнення зростання доходів громадян у 2019 році. Причиною уповільнення стане зниження темпу зростання економіки України та зменшення конкуренції українських працівників серед роботодавців на внутрішньому ринку та за кордоном.

В Україні суттєво скоротився рівень бідності Українці трохи зменшили калорійність харчування
Новини України доходызарплатаДержавна служба статистики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся