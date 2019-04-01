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Реальні доходи українців зросли майже на 10%

Новини » Економіка    01.04.2019 - 17:35
Реальні доходи українців зросли майже на 10%
Фото: колаж (РБК-Україна)

Держстат оприлюднив дані за 2018 рік з урахуванням інфляції

Доходи населення України у 2018 році становили 3219,5 млрд грн, витрати 3202,7 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, приріст заощаджень у 2018 році склав 16,8 млрд грн. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 57908,6 грн.

Реальні доходи (з урахуванням інфляції) у 2018 році зросли на 9,9%.

Реальні доходи українців зросли майже на 10%

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби статистики України, реальні доходи населення в Україні за 2014 рік скоротилися на 11,5%, за 2015 рік на 20,4%. У 2016 році реальні доходи зросли на 2,0%, у 2017 році - на 10,9%.

Відзначимо, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2018 році зріс на 3,3% у порівнянні з 2017 роком. У 2017 році зростання було на рівні 2,5%. У Нацбанку прогнозують, що у 2019 році, зростання реального ВВП уповільниться до 2,5%.

Нагадаємо, за оцінками НБУ, які раніше оприлюднив Національний банк, реальний наявний дохід населення у I півріччі 2018 року становив 82% від рівня 2013 року. При цьому НБУ використовував попередні дані Держстату.

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