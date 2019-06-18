НБУ прогнозує уповільнення темпів зростання доходів громадян

Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

Темпи зростання доходів падають другий рік поспіль, але залишаються високими

Національний банк України прогнозує уповільнення зростання доходів громадян у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" Національного банку України.

Як зазначається у звіті, причиною уповільнення стане зниження темпу зростання економіки України та зменшення конкуренції українських працівників серед роботодавців на внутрішньому ринку та за кордоном.

У поєднанні з незначним (на 12%) підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 січня цього року це призвело до того, що в І кварталі приріст номінальної та реальної зарплати становив відповідно 20,8% та 10,9%. За оцінками НБУ, до кінця року зростання реальної зарплати сповільниться. Проте платоспроможність населення зростатиме завдяки як збільшенню доходу працюючих громадян, так і перегляду пенсій.

У НБУ нагадують, що у 2018 році реальний наявний дохід домогосподарств зріс на 9,9%, що лише на 0.6 в.п. нижче, ніж роком раніше. "Основний рушій - зростання заробітної плати майже на чверть, поєднане зі зниженням темпу інфляції. Найбільше зарплата зросла в реальному секторі та державному управлінні", - нагадують експерти.

Індексація соціальних допомог також позитивно вплинула на доходи: проведення пенсійної реформи забезпечило підвищення пенсій у середньому на 35,6% р/р, зокрема для військовослужбовців - більш як на 50%, водночас було переглянуто пенсії працюючим пенсіонерам, додали в НБУ.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, реальні доходи українців у 2018 році зросли на 9,9%.

Як повідомляло РБК-Україна, Держстат поліпшив дані по зростанню доходів українців в 2017 році. За даними статистичного відомства, реальні доходи зросли по відношенню до 2016 року на 10,9%.