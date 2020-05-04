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Росію звинуватили в спробі викрасти дані про коронавірус у Британії

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 13:14
Росію звинуватили в спробі викрасти дані про коронавірус у Британії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В аналогічному звинуватили й Іран

Британія звинуватила Росію та Іран в кібератаках, щоб отримати дані про британські вакцини від коронавірусу і тести. Про це повідомляє Daily Mail.

Ці дві країни звинуватили в тому, що вони зламують мережі університетів і вчених, що займаються вивченням коронавірусу.

Зокрема, британський міністр охорони здоров'я Мет Хенкок видав директиву, що дозволяє розвідці "боротися з іноземними шпигунами" у сфері охорони здоров'я.

Нагадаємо, Служба безпеки України в період травневих свят зафіксувала збільшення активності з боку російських інтернет-агітаторів із закликами до порушення карантину в країні.

Раніше повідомлялося, що Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію про загальнодоступність вакцини від коронавірусу COVID-19. Всі 193 країни Генасамблеї ООН проголосували за заклик не допустити спекуляцій на майбутній вакцині від коронавірусу. Резолюція також передбачається загальнодоступність ліків і захисних засобів від COVID-19.

Раніше вчені з Китаю заявили про успішні випробування інактивованої вакцини від коронавірусу на мишах, щурах і мавпах.

Російські агітатори активізували заклики до порушення карантину в Україні, - СБУ Вакцина від коронавірусу буде готова до кінця року, - Трамп
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