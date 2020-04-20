У Китаї повідомили про успішне випробування вакцини від COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найближчим часом почнуться клінічні випробування на добровольцях

Вчені з Китаю заявили про успішні випробування інактивованої вакцини від коронавірусу на мишах, щурах і мавпах. Результати дослідів були опубліковані в електронній науковій бібліотеці bioRxiv.

За словами вчених, вакцина змусила організм мишей, щурів і приматів виробляти антитіла, здатні нейтралізувати як мінімум десять різних штамів коронавіруса.

"Малі та великі дози цієї вакцини частково або повністю захистили мавп від зараження COVID - 19", - заявили вчені.

Для виробництва інактивованої вакцини вчені зібрали зразки рідини з легенів пацієнтів, які страждають від коронавіруса в Китаї, Італії, Іспанії і Великобританії.

Найстабільніший з вірусів фахівці відібрали як "шаблон" для створення вакцини. Відпрацювавши технологію з масового виробництва і ослаблення вірусних частинок в культурах клітин нирок мавп, біологи зробили пробну партію вакцини і перевірили його дію на мишах, щурах і мавпах.

Перші досліди на щурах і мишах показали, що тварини добре переносили вакцинацію і починали виробляти велику кількість антитіл приблизно через один або два тижні після перших ін'єкцій препарату. Антитіла з крові гризунів нейтралізували всі десять штамів SARS-CoV-2, виділених зі зразків біорідинами.

Пізніше медики перевірили дію вакцини на макаках-резус. Як показали дослідження, введення невеликих доз вакцини значно знижувало гостроту симптомів хвороби, тоді як її подвійна кількість повністю захищала макак від інфекції.

При цьому через вакцинації у мавп після повторного контакту з вірусом не виявилася надмірно активна імунна відповідь. Не викликала процедура та інших негативних наслідків, які найчастіше побоюються імунологи. Як вважають творці вакцини, це дозволяє перейти до клінічних випробувань PiCoVacc на добровольцях, які почнуться найближчим часом.

Нагадаємо, у Великобританії почалося наймасштабніше у світі випробування препаратів для лікування пацієнтів з коронавірусом COVID-19. У дослідженні "Відновлення" беруть участь понад 5 тис. пацієнтів у 165 лікарнях по всій Британії.

Крім того, у США успішно пройшли випробування препарату Remdesivir для боротьби з коронавірусом. Пацієнти одужували менш ніж за тиждень.