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ООН прийняла резолюцію про загальнодоступність вакцини від COVID-19

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 12:10
ООН прийняла резолюцію про загальнодоступність вакцини від COVID-19
Ілюстративне фото (un.org)

ООН закликає країни виключити спекуляції на майбутній вакцині

Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію про загальнодоступність ості вакцини від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє AFP.

Повідомляється, що усі 193 країни Генасамблеї ООН проголосували за заклик не допустити спекуляцій на майбутній вакцині від коронавірусу. Резолюція також передбачається загальнодоступність ліків і захисних засобів від COVID-19.

Також повідомляється, що документ прийнято за підсумками віртуального обговорення. У резолюції наголошується, що ООН відповідає за координацію глобальних зусиль по боротьбі з коронавірусом. Ключову роль у боротьбі з пандемією відведено Всесвітній організації охорони здоров'я.

Крім того, Генасамблея закликала світові країни виключити спекуляції і накопичення невиправданих запасів, які можуть стати перешкодою у доступі до безпечних, ефективних і доступних препаратів і вакцин.

Нагадаємо, раніше вчені з Китаю заявили про успішні випробування інактивованої вакцини від коронавірусу на мишах, щурах і мавпах. Вакцина змусила організм піддослідних тварин виробляти антитіла, здатні нейтралізувати різні штами коронавірусу.

До цього в Британії запустили в масове виробництво потенційну вакцину від COVID-19.

При відсутності карантину коронавірусів могли заразитися майже 200 тис. українців
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