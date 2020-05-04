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Російські агітатори активізували заклики до порушення карантину в Україні, - СБУ

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 12:54
Російські агітатори активізували заклики до порушення карантину в Україні, - СБУ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Щодо 14 проросійських агітаторів розпочаті кримінальні справи

Служба безпеки України (СБУ) в період травневих свят зафіксувала збільшення активності з боку російських інтернет-агітаторів із закликами до порушення карантину країне. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Повідомляється, що агітатори, керовані з Росії, посилили свої дії для поширення неправдивої інформації для створення хаосу та паніки серед населення України.

"Служба зафіксувала активізацію російських троле - і ботоферм у закликах до порушення карантину, інформаційної підтримки акцій протесту. В період травневих свят їх активність була частково перенаправлена по темі коронавіруса на інші суспільно-політичні питання. Російські спецслужби використовують різні приводи для впливу на інформаційний простір України, поширення панічних і сепаратистських настроїв", - повідомили в СБУ.

Всього з початку карантину СБУ заблокувала понад 2,1 тисячі спільнот в інтернеті з загальною аудиторією понад 900 тисяч користувачів. Також були викриті 301 агітатор, який поширював фейки про коронавіруса. З них 14 працювали за завданням російської сторони. У їх відношенні порушено кримінальні справи за статтями про зазіхання на територіальну цілісність України. Такі агітатори діяли на території Києва, Одеси, Дніпра, Львова, Херсона, Полтави, Кропивницького та Конотопі.

Інформацію про 287 агітаторів СБУ передала в поліцію, де стосовно 118 чоловік вже складені адміністративні протоколи.

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ запобігла розкрадання понад 10 млн гривень на закупівлю масок в Донецькій філії "Укрзалізниці". Мешканка Краматорська хотіла поставити понад 700 тисяч масок сумнівної якості.

Також повідомлялося, що в Херсонській області СБУ викрили масштабне виробництво підроблених антисептиків. Товар реалізовувався у різних регіонах України.

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