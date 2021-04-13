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Росію можуть відключити від Visa і MasterCard. У Путіна не виключають таких заходів

Новость на русском → Москва, Вівторок 13 квітня 2021 14:34
Росію можуть відключити від Visa і MasterCard. У Путіна не виключають таких заходів Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Росію можуть відключити від платіжних систем Visa і MasterCard через санкції західних країн. Так можуть розширити заходи щодо РФ.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс".

Він заявив про наявність ризиків відключення РФ від міжнародних платіжних систем у зв'язку з західними санкціями.

"Ці обмеження виявляються в самих різних формах, це досить непередбачуваний процес, тому в рамках цього процесу, враховуючи подібні недружні, а часом навіть ворожі форми поведінки по відношенню до нас, виключати не можна нічого", - сказав Пєсков про ймовірність відключення Росії від платіжних систем Visa і MasterCard.

Нагадаємо, видання Bloomberg писало, що США готують відповідь на ворожі дії Кремля. Адміністрація президента Джо Байдена розглядає можливість висилки російських дипломатів з країни і введення нових санкцій.

Також голова МЗС України заявив, що потрібні заходи, які б стримували РФ. Це може бути новий пакет санкцій, пряма підтримка і зміцнення обороноздатності.

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