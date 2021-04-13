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Україна ніколи не стане частиною "російського світу", - Кулеба

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 квітня 2021 12:39
Україна ніколи не стане частиною "російського світу", - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про агресію РФ проти країни. Україна ніколи не стане частиною "російського світу".

Про це заявив Кулеба на спільному брифінгу з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

За його словами, потрібні заходи, які б стримували РФ. Це може бути новий пакет санкцій, пряма підтримка та зміцнення обороноспроможності.

"Захід не дасть Україні зруйнувати демократію. Це дуже простий меседж, який наші друзі і партнери можуть надати РФ. Україна ніколи не стане частиною "російського світу", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, лютому у Кремлі назвали Україну нібито частиною "російського світу". Російській владі не подобається заперечення цього з боку України.

РБК-Україна писало, що Російська Федерація накопичує війська біля кордону з Україною на трьох напрямках. Стягування військ відбувається в Криму, на півночі й на Донбасі.

Зазначимо, близько двох тижнів тому Російська Федерація почала стягувати війська до українського кордону. У зв'язку з цим Україна ініціювала в ОБСЄ спеціальне засідання.

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