США можуть вислати російських дипломатів у відповідь на агресію Кремля

За їх інформацією, адміністрація Білого дому завершила вивчення правопорушень з боку Росії, включаючи нібито втручання у вибори і кібератаку на урядові установи через програму Solar Winds.

Згідно з даними джерел, серед потенційних відповідних заходів розглядаються санкції проти окремих осіб і організацій в РФ, а також висилка російських співробітників розвідки, які, за версією Вашингтона, можуть перебувати у США під дипломатичним прикриттям.

Як заявив один із співрозмовників агентства, відповідні кроки американської сторони будуть, ймовірно, включати в себе санкції, в тому числі санкції щодо людей, близьких до президента Росії Володимиру Путіну, а також проти органів, які пов'язані з втручанням у вибори.