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США можуть вислати російських дипломатів у відповідь на агресію Кремля

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 08 квітня 2021 00:53
США можуть вислати російських дипломатів у відповідь на агресію Кремля Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість висилки російських дипломатів з країни і введення нових санкцій. США готують відповідь на ворожі дії Кремля.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на неназваних американських чиновників.

За їх інформацією, адміністрація Білого дому завершила вивчення правопорушень з боку Росії, включаючи нібито втручання у вибори і кібератаку на урядові установи через програму Solar Winds.

Згідно з даними джерел, серед потенційних відповідних заходів розглядаються санкції проти окремих осіб і організацій в РФ, а також висилка російських співробітників розвідки, які, за версією Вашингтона, можуть перебувати у США під дипломатичним прикриттям.

Як заявив один із співрозмовників агентства, відповідні кроки американської сторони будуть, ймовірно, включати в себе санкції, в тому числі санкції щодо людей, близьких до президента Росії Володимиру Путіну, а також проти органів, які пов'язані з втручанням у вибори.

Нагадаємо, президент США Джо Байден продовжив термін дії ряду перш введених санкцій, в тому числі проти Росії, за кібератаки на Сполучені Штати.

Раніше повідомлялося, що Білий дім вивчає можливість створення координаційної кибергруппы для оцінки масштабу і небезпеки атаки на сервери компанії Microsoft.

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