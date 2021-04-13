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На засіданні комісії Україна-НАТО обговорять введення нових санкцій проти Росії

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 квітня 2021 09:39
На засіданні комісії Україна-НАТО обговорять введення нових санкцій проти Росії Фото: Євгеній Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Через стягування військ РФ до кордонів України відбудеться засідання комісії України-НАТО. На ньому планують обговорити, зокрема, санкції проти Російської Федерації.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Разом з тим, за його словами, Україна очікує від Заходу підтримку.

"Ми очікуємо від наших трансатлантичних партнерів відповіді, які кроки можуть бути здійснені у випадку, якщо Росія не дослухається до політичних закликів припинити загострення. Які санкції готові будуть наші партнери запровадити", - заявив він.

Зазначимо, Росія продовжує стягувати війська до українських кордонів, повідомляли у розвідці. Також за минулу добу на Донбасі в результаті скидання гранат безпілотником бойовиків загинув один український військовий. Ще двоє бійців отримали поранення.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Польщі виступає за посилення санкцій проти Росії у разі погіршення ситуації на Донбасі. Дії РФ можуть мати наступальний характер.

Крім того, в Україні заявили, що для президента РФ Володимира Путіна є вигідним загострення на Донбасі. Так він намагається підняти свій рейтинг.

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