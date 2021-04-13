На засіданні комісії Україна-НАТО обговорять введення нових санкцій проти Росії

Через стягування військ РФ до кордонів України відбудеться засідання комісії України-НАТО. На ньому планують обговорити, зокрема, санкції проти Російської Федерації.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Разом з тим, за його словами, Україна очікує від Заходу підтримку.

"Ми очікуємо від наших трансатлантичних партнерів відповіді, які кроки можуть бути здійснені у випадку, якщо Росія не дослухається до політичних закликів припинити загострення. Які санкції готові будуть наші партнери запровадити", - заявив він.

Зазначимо, Росія продовжує стягувати війська до українських кордонів, повідомляли у розвідці. Також за минулу добу на Донбасі в результаті скидання гранат безпілотником бойовиків загинув один український військовий. Ще двоє бійців отримали поранення.