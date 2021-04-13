Россию могут отключить от Visa и MasterCard. У Путина не исключают таких мер
Россию могут отключить от платежных систем Visa и MasterCard из-за санкций западных стран. Так могут расширить меры в отношении РФ.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".
Он заявил о наличии рисков отключения РФ от международных платежных систем в связи с западными санкциями.
"Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", - сказал Песков о вероятности отключения России от платежных систем Visa и MasterCard.
Напомним, издание Bloomberg писало, что США готовят ответ на враждебные действия Кремля. Администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов из страны и введения новых санкций.
Также глава МИД Украины заявил, что нужны меры, которые бы сдерживали РФ. Это может быть новый пакет санкций, прямая поддержка и укрепление обороноспособности.