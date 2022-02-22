Росія втратить фінал Ліги чемпіонів-2022 - британський прем’єр Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у Росії відберуть право проведення фіналу Ліги чемпіонів 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Борис Джонсон сказав, що "у Росії немає шансів проводити футбольні турніри".

"Я вважаю немислимим, щоб великі міжнародні футбольні турніри могли проходити у Росії після вторгнення до суверенної країни", – заявив Прем'єр-міністр Великої Британії.

Це свідчить про те, що політик, імовірно, підтримає позбавлення агресора права на проведення цьогорічного фіналу Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що фінал Ліги чемпіонів можуть перенести до Лондона на стадіон "Вемблі".