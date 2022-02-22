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Держдума РФ ратифікувала угоди з "ЛДНР"

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Москва, Вівторок 22 лютого 2022 12:26
Держдума РФ ратифікувала угоди з "ЛДНР" Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Держдума проголосувала за ратифікацію так званих "договорів про дружбу" між Росією та "ЛНР", "ДНР". Її депутати підтримали одноголосно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

Відповідні "документи" набрали максимально підтримку - по 400 голосів, як про "договір" з "ЛНР", так і з "ДНР". Таким чином, ці "угоди" розраховані десять років.

Держдума РФ ратифікувала угоди з &quot;ЛДНР&quot;

Що це означає?

Зокрема, йдеться про спільну протидію актам агресії з боку інших держав. Тобто, це створить основу перебування на території окупованого Донбасу російських військових формувань.

Сторони також домовляються про те, що спільно вживатимуть заходів для "протидії актам агресії проти них з боку будь-якої держави чи групи держав", а також "надавати одна одній необхідну допомогу, включаючи військову".

Тобто цей "документ" створює правову основу для перебування на окупованій території Донецької та Луганської областей військових формувань, присутність яких, нібито буде спрямована для "підтримки миру".

Визнання Путіним "ЛДНР"

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вчора офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулась Державна дума Росії.

Після визнання так званих "ЛНР" та "ДНР" підписав з ватажками цих незаконних формувань "договір про дружбу" та розпорядився ввести війська РФ на окуповані території Донбасу.

Реакція світу

Світові лідери відреагували на це засудженням дій Росії і планують вводити санкції. Також відбулося екстрене засідання Радбезу ООН.

Що каже Україна

Президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців. Він закликав громадян залишатися спокійними та впевненими, а також ініціював зустріч нормандської четвірки.

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