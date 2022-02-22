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УЄФА не планує змінювати місце проведення фіналу Ліги чемпіонів, – журналіст

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Вівторок 22 лютого 2022 17:57
УЄФА не планує змінювати місце проведення фіналу Ліги чемпіонів, – журналіст Фото: "Газпром-Арена" (uefa.com)
Автор: Андрій Вирва

УЄФА поки не розглядає варіант із перенесенням фіналу Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Дена Кілпатріка.

В УЄФА відреагували на інформацію, що фінал ЛЧ 2021/22 можуть перенести із Санкт-Петербурга через можливе широкомасштабне вторгнення Росії в Україну після визнання президентом РФ Володимиром Путіним так званих "ЛДНР".

"УЄФА постійно та уважно стежить за ситуацією. Наразі немає планів міняти місце проведення", – за словами журналіста, відповіли в УЄФА.

Фінал має відбудеться в Санкт-Петербурзі 29 травня.

Раніше повідомлялося, що фінал Ліги чемпіонів можуть перенести до Лондона на стадіон "Вемблі".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у Росії відберуть право проведення фіналу Ліги чемпіонів 2022 року.

Додамо, що збірна України втратила Артема Довбика на матч плей-офф за вихід на ЧС-2022.

До слова, форвард збірної України Роман Яремчук був за крок від серйозних проблем із зором.

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