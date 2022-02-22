ru ua
Вт, 22 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

УЄФА розглядає перенесення фіналу Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга, – ЗМІ

Новость на русском →
Санкт-Петербург, Вівторок 22 лютого 2022 11:14
УЄФА розглядає перенесення фіналу Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга, – ЗМІ Фото: "Газпром-Арена" (uefa.com)
Автор: Андрій Вирва

Фінал Ліги чемпіонів має відбутися в Санкт-Петербурзі, але тривала агресія Росії проти України може змусити УЄФА перенести гру на "Вемблі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mirror.

Фінал відбудеться в Санкт-Петербурзі 29 травня.

Але в УЄФА виникли серйозні сумніви щодо того, що це відбувається на "Газпром-Арені", через українську кризу, яка може призвести до вторгнення Росії в сусідню країну.

Якщо це станеться, керівному органу європейського футболу не залишиться іншого вибору, окрім як відмовитися від початкового плану і придумати альтернативне місце проведення.

І «Вемблі» буде одним із стадіонів, які вважаються можливою альтернативою для проведення фіналу, не в останню чергу, якщо гра виявиться повністю англійською.

Вважається, що організація фіналу Ліги чемпіонів коштує місту-господарю понад 60 мільйонів фунтів стерлінгів.

УЄФА уважно стежить за українською кризою, щоб у разі потреби розробити план дій у надзвичайних ситуаціях.

Фінал минулого сезону був перенесений зі Стамбула до Порту за три тижні до гри, після того, як турецьке місто було внесено до червоного списку Covid-19.

Нагадаємо, що УПЛ затвердила дату та час проведення матчів двох турів чемпіонату.

Додамо, що можна прочитати анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Вільярреал" – "Ювентус".

Читайте РБК-Україна в Google News
Лига Чемпинов Футбол
NEWS
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
DAILY
Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі