ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Российский омбудсмен рассказал о состоянии здоровья Сенцова

Новости » Общество    21.11.2018 - 19:46
Российский омбудсмен рассказал о состоянии здоровья Сенцова
Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

В РФ заявили, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе России Анатолий Сак рассказал о состоянии политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Состояние его удовлетворительное, много читает, находится под постоянным наблюдением медицинского персонала. Вопрос о переводе его в отряд пока не рассматривался, потому что есть определенные нормы, которые должны соблюсти по состоянию здоровья пребывания после режима голодовки", - сказал омбудсмен.

Напомним, 14 ноября 2018 стало известно, что украинский режиссер и политзаключенный Кремля Олег Сенцов получил премию Платформы европейской памяти и совести. Награду в ближайшее время передадут родственникам Олега Сенцова в Украине.

Добавим, что также в октябре Сенцов получил премию Сахарова. Премия "За свободу мысли" имени Сахарова, учрежденная в 1988 году Европейским парламентом в честь Андрея Сахарова, который за свою правозащитную деятельность был лишен всех советских наград и премий и в 1980 году выслан из Москвы.

Также Сенцова наградили премией имени Сергея Магнитского за защиту прав человека по всему миру. 

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки" в оккупированном Крыму. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, потребовав освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".

СБУ обнародовала данные наемников "Вагнера", воевавших на Донбассе Режиссер Жан-Люк Годар отказался сотрудничать с российским "Эрмитажем" из-за дела Сенцова
Новости Украины Российская ФедерацияОлег Сенцов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь