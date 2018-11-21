Российский омбудсмен рассказал о состоянии здоровья Сенцова

Фото: Олег Сенцов (uk.wikipedia.org)

В РФ заявили, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе России Анатолий Сак рассказал о состоянии политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Состояние его удовлетворительное, много читает, находится под постоянным наблюдением медицинского персонала. Вопрос о переводе его в отряд пока не рассматривался, потому что есть определенные нормы, которые должны соблюсти по состоянию здоровья пребывания после режима голодовки", - сказал омбудсмен.

Напомним, 14 ноября 2018 стало известно, что украинский режиссер и политзаключенный Кремля Олег Сенцов получил премию Платформы европейской памяти и совести. Награду в ближайшее время передадут родственникам Олега Сенцова в Украине.

Добавим, что также в октябре Сенцов получил премию Сахарова. Премия "За свободу мысли" имени Сахарова, учрежденная в 1988 году Европейским парламентом в честь Андрея Сахарова, который за свою правозащитную деятельность был лишен всех советских наград и премий и в 1980 году выслан из Москвы.

Также Сенцова наградили премией имени Сергея Магнитского за защиту прав человека по всему миру.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки" в оккупированном Крыму. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, потребовав освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".