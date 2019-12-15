Російський канал показав інтерв'ю Зеленського після нормандської зустрічі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський дав коментар журналістам з РФ, який вони анонсували як інтерв'ю

Телеканал "Росія 1" показав коментар президента України Володимира Зеленського, яке кореспонденти записали в кулуарах нормандської зустрічі в Парижі і анонсували його як інтерв'ю. Відео опубліковано в YouTube.

У сюжеті журналісти телеканалу підкреслюють, що "за останні шість років це було перше нормальне повноцінне спілкування президента України з російськими журналістами". За словами російських кореспондентів, коли вони поставили запитання президенту України, "охоронець на секунду намагався перешкодити, але сам Зеленський дав повноцінну розгорнуту відповідь".

РБК-Україна писало, що 9 грудня в Парижі відбулася зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Лідери України, Німеччини, Франції та Росії вперше за останні три роки зібралися за столом переговорів з метою зрушити з місця виконання мінських домовленостей.

Після це в Россмо з'явилася інформація, що Зеленський дав перше повноцінне інтерв'ю журналістам з Росії. Пізніше президент України заявив, що інтерв'ю російському каналу не давав.