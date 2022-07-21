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"Газпром" відновив роботу "Північного потоку". У Німеччині зробили песимістичний прогноз

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Німеччина, Четвер 21 липня 2022 17:56
"Газпром" відновив роботу "Північного потоку". У Німеччині зробили песимістичний прогноз Фото: "Північний потік-1" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Німеччина та країни ЄС мають залишатися готовими на випадок, якщо Росія вирішить перекрити кран газопроводу "Північний потік-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-канцлера Роберта Хабека у четвер, 21 липня, передає СNN.

"Ми не можемо покладатися на зобов'язання "Газпрому", - заявив він в ході відеодзвінка, присвяченого "Північному потоку-1" і ситуації з газом у Німеччині, після того, як "Газпром", відновив постачання газу з Росії до ФРН.

За його словами, запасів газу у розмірі 40% недостатньо для майбутньої зими.

"Росія використовує занадто велику силу, щоб шантажувати Європу та Німеччину", - додав Хабек.

Як повідомлялося, постачання газу "Північним потоком-1" відновилося в четвер, 21 липня. Газопровід розпочав роботу після десятиденного техобслуговування.

Раніше голова Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер заявляв, що дві зими Німеччина має жити з загрозою нестачі газу на внутрішньому ринку після відмови від постачання блакитного палива з Росії.

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