"Газпром" відновив роботу "Північного потоку". У Німеччині зробили песимістичний прогноз

Німеччина та країни ЄС мають залишатися готовими на випадок, якщо Росія вирішить перекрити кран газопроводу "Північний потік-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-канцлера Роберта Хабека у четвер, 21 липня, передає СNN .

"Ми не можемо покладатися на зобов'язання "Газпрому", - заявив він в ході відеодзвінка, присвяченого "Північному потоку-1" і ситуації з газом у Німеччині, після того, як "Газпром", відновив постачання газу з Росії до ФРН.

За його словами, запасів газу у розмірі 40% недостатньо для майбутньої зими.

"Росія використовує занадто велику силу, щоб шантажувати Європу та Німеччину", - додав Хабек.