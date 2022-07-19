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Єврокомісія очікує, що "Північний потік" не відновить роботу в строк

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Брюссель, Вівторок 19 липня 2022 14:26
Єврокомісія очікує, що "Північний потік" не відновить роботу в строк Фото: "Північний потік" не відновить роботу 21 липня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейська комісія не очікує перезапуску газопроводу "Північний потік-1" після щорічного 10-денного технічного обслуговування яке має завершитися в четвер, 21 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

"Ми виходимо з припущення, що він не повернеться в стрій", - сказав журналістам в Сінгапурі єврокомісар з бюджету Йоханнес Хан.

Коментарі Хана прозвучали після того, як агентство Reuters повідомило, що російський "Газпром" повідомив клієнтам в Європі, що не може гарантувати постачання газу через "надзвичайні" обставини. Це посилило побоювання в Європі, що Москва може не перезапустити газопровід "Північний потік-1" у четвер.

Як повідомлялося, російський газопровід "Північний потік-1" зупинився на планове обслуговування 11 липня. За графіком воно має тривати до ранку 21 липня.

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