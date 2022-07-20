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Путін має намір скоротити поставки газу по "Північному потоку" ще в два рази

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Москва, Середа 20 липня 2022 09:31
Путін має намір скоротити поставки газу по "Північному потоку" ще в два рази Фото: Путін скоротить поставки газу по "Північному потоку" (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Пропускна здатність газопроводу "Північний потік-1", найбільшої ланки для поставок російського газу в Європу, може бути додатково знижена. Російський президент Володимир Путін заявив, що це відбудеться нібито через повільний ремонт обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Північний потік-1", який проходить по дну Балтійського моря в Німеччину, знаходиться в центрі уваги з тих пір, як 24 лютого Росія вторглася в Україну.

Трубопровід простоює для проведення щорічного технічного обслуговування з 11 по 21 липня. Джерела повідомили Reuters, що, як очікується, Nord Stream відновить експорт газу відповідно до графіка, але зі зменшеною потужністю.

У бесіді з журналістами після візиту в Тегеран Путін повідомив, що на "Північному потоці-1" експлуатуються п'ять газоперекачувальних агрегатів Siemens Energy, а ще один агрегат вийшов з ладу через "розсипання внутрішньої обшивки".

"Там працюють дві машини, вони качають 60 млн кубометрів на добу... Якщо одну не повернуть, буде одна, яка становить 30 млн кубометрів. "Газпром" тут при чому?",- сказав він. Путін повідомив, що ще одна газоперекачувальна турбіна повинна бути відправлена на ремонт 26 липня.

Путін також заявив, що "Газпром" нібито не винен у скороченні транзитних потужностей, у тому числі в закритті Києвом одного з маршрутів через Україну в Європу. (Станція "Сохранівка" в Луганській області була захоплена російськими військами).

Він додав, що "Газпром" готовий виконати свої зобов'язання з експорту газу.

Турбіна з Канади

"Північний потік-1" може постачати понад 55 млрд кубометрів газу на рік до Європейського Союзу, який минулого року імпортував близько 140 млрд кубометрів газу з Росії трубопроводами.

Підконтрольний Кремлю енергетичний гігант "Газпром" минулого місяця скоротив експорт газу по маршруту до 40% потужності, пославшись на затримки з поверненням турбіни, яку Siemens Energy обслуговувала в Канаді, яка спочатку заборонила повернення обладнання через санкції.

Як повідомила в понеділок газета "Коммерсантъ" з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, Канада все-таки відправила турбіну для "Північного потоку-1" літаком до Німеччини 17 липня після завершення ремонтних робіт.

Нагадаємо, українська газотранспортна інфраструктура може покрити дефіцит транзитних обсягів газу до Європи, оскільки "Газпром" щодня залишає невикористаними 60% вже заброньованих потужностей української ГТС. В Україні є близько 109 млн кубометрів газу на добу вільних потужностей.

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Володимир Путін Газпром
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