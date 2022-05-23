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Російські війська захопили п'ять оборонних підприємств України

Ілюстративне фото (Укроборонпром)
Автор: Іван Носальський

П'ять підприємств "Укроборонпрому" перебувають під контролем російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу оборонного концерну.

"На сьогоднішній день п'ять підприємств концерну захоплені окупантами, документація по персоналу або повністю знищена, або доступ до неї відсутній", - розповіли в "Укроборонпромі".

Також зазначається, що концерн відновлює втрачені відомості про працівників підприємств, які опинилися або на тимчасово окупованих територіях, або зазнали ворожих ракетних ударів.

Раніше ми повідомляли, що державний концерн "Укроборонпром" перемістив свої підприємства та заводи для безпеки, продовжує постачати українську армію військовою технікою, а також ремонтує захоплену у російських окупантів.

Також ми писали, що державний концерн "Укроборонпром" успішно відремонтував та відновив трофейну російську військову техніку на загальну суму півтора мільярда гривень. Наразі вона задіяна військовими ЗСУ на полях битв.

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УкроборонпромВійна Росії проти України