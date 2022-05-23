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Российские войска захватили пять оборонных предприятий Украины

Иллюстративное фото (Укроборонпром)
Автор: Иван Носальский

Пять предприятий “Укроборонпрома” находятся под контролем российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу оборонного концерна.

"На сегодняшний день пять предприятий концерна захвачены оккупантами, документация по персоналу либо полностью уничтожена, либо доступ к ней отсутствует", - рассказали в "Укроборонпроме".

Также отмечается, что концерн восстанавливает утраченные сведения о работниках предприятий, которые оказались либо на временно оккупированных территориях, либо подверглись враждебным ракетным ударам.

Ранее мы сообщали, что государственный концерн "Укроборонпром" переместил свои предприятия и заводы для безопасности, продолжает снабжать украинскую армию военной техникой, а также ремонтирует захваченную у российских оккупантов.

Также мы пи писали, что государственный концерн "Укроборонпром" успешно отремонтировал и восстановил трофейную российскую военную технику на общую сумму полтора миллиарда гривен. Сейчас она задействована военными ВСУ на полях сражений.

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