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"Лайфхак для виживання". Серед окупантів набирає популярність постріл собі в ногу

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Четвер 19 травня 2022 16:59
"Лайфхак для виживання". Серед окупантів набирає популярність постріл собі в ногу Фото: Серед окупантів набирає популярність постріл собі в ногу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові діляться одне з одним лайфхаками, аби уникнути загибелі під час війни проти України. Все популярнішим стає постріл по ногах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Згідно з оприлюдненою телефонною розмовою між окупантами, очевидно, що загарбники не бажають бути гарматним м’ясом для свого командування, яке відправляє їх у самісіньке пекло.

За словами одного зі солдатів, воювати щодня стає все тяжче. Натомість його товариш пропонує йому прострілити собі ноги українською зброєю.

Таким чином, російські військові намагаються зімітувати поранення від українських бійців, сподіваючись на подальшу госпіталізацію до Росії.

У відео присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про ще одну оприлюднено розмову. В ній примусово "мобілізований" розповідає про плани втекти з війни, оскільки командування відноситься до його підрозділу, як до "м'яса".

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