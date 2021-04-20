Опубліковано нові супутникові фото літаків і танків РФ біля України

З'явилися нові супутникові знімки, які свідчать про те, що Росія стягує війська до кордонів України . На них зображені літаки і танки, і їх набагато більше, ніж очікували побачити військові експерти.

Повідомляється, що фото були зроблені в період з 27 березня по 16 квітня компанією Maxar Technologies. Її директор Ден Яблонський опублікував знімки, щоб розвіяти сумніви щодо того, що насправді "відбувається в дуже неспокійному регіоні".

На одному з фото зображена авіабаза в окупованому Криму, де на бетонній злітній смузі є кілька винищувачів Су-30. Ще в березні винищувачів тут не було. На інших видно табір під Воронежем, куди Росія з кінця березня стягує війська. На знімках помітні вертольоти, дрони, мотострілкові і бронетанкові частини, а також військові шпиталі.

Фото: супутникові знімки російських військ (wsj.com)

Як вважають колишні і нинішні американські чиновники, передислокація авіації покликано посилити політичний вплив Москви на Україну.

"Вони розгорнули військово-повітряні сили в тому обсязі, який необхідний для переваги в повітрі під час бою і підтримки наземних військ", - зазначив колишній учасник командування НАТО Філіп Брідлав.

У той же час, на його думку, Росія не має наміру завдавати негайний удар, але розглядає кілька варіантів розвитку подій.