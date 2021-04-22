Окупанти проведуть бойові навчання в Криму

В окупованому Криму 22 квітня пройдуть навчання за участю бойових кораблів і суден російського Чорноморського флоту і Каспійської флотилії, а також ВДВ, ВПС і ППО.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на російське Міноборони.

Навчання підуть на полігоні Опук, недалеко від Керчі та Феодосії. Для цих цілей туди були напередодні перекинуті війська.

"У навчаннях візьмуть участь підрозділи загальновійськового об'єднання, об'єднання ВПС і ППО, бойові кораблі і судна, військові частини берегових військ Чорноморського флоту, частина сил Каспійської флотилії Південного військового округу, а також підрозділи Повітряно-десантних військ", - заявили у відомстві.