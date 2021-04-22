Окупанти проведуть бойові навчання в Криму
В окупованому Криму 22 квітня пройдуть навчання за участю бойових кораблів і суден російського Чорноморського флоту і Каспійської флотилії, а також ВДВ, ВПС і ППО.
Навчання підуть на полігоні Опук, недалеко від Керчі та Феодосії. Для цих цілей туди були напередодні перекинуті війська.
"У навчаннях візьмуть участь підрозділи загальновійськового об'єднання, об'єднання ВПС і ППО, бойові кораблі і судна, військові частини берегових військ Чорноморського флоту, частина сил Каспійської флотилії Південного військового округу, а також підрозділи Повітряно-десантних військ", - заявили у відомстві.
У Міноборони додали, що можливості полігону дозволяють відпрацювати десантування військ і подолання протидесантної оборони противника.
Нагадаємо, так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов змінив правила в'їзду на півострів під час пандемії коронавірусу. Іноземців зобов'язали робити ПЛР-тест на коронавірус при В'їзді до Криму.
Зазначимо, що наприкінці березня Україна також змінила правила в'їзду на підконтрольну територію з території Криму та окупованого Донбасу. Громадян, які прямують в Україну, щоб вакцинуватися від коронавірусу, звільнили від самоізоляції.