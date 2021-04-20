Україна вимагає від Росії відвести війська від кордонів та прагне миру, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна вимагає від Росії відвести свої війська від кордонів. В цьому її підтримують міжнародні партнери.
Про це Зеленський заявив у відеозверненні в вівторок.
"Біля наших держкордонів сконцентровані російські війська. Офіційно Росія називає це військовими навчаннями. Неофіційно весь світ називає це шантажем. Чи хвилює це нас? Так. Чи вимагає Україна та її міжнародні партнери відвести війська від наших кордонів? Так. Адже РФ постійно повторює, що вона прагне миру. Але водночас створює всі передумови для ескалації. Чи означає це, що ескалація неминуча? Ні. Чи хоче війни Україна? Ні", - сказав президент.
Він додав, що Україна в агресії РФ буде себе захищати.
"Наш принцип простий - Україна не починає війну першою, але Україна завжди стоїть до останнього", - наголосив Зеленський.
Звернення Володимира Зеленського щодо ситуації на кордонах України
Президент Володимир Зеленський у відеозверненні закликав обговорити питання, що постали сьогодні перед Україною. Глава держави наголосив, що Україна не хоче війни, проте готова до неї, та закликав громадян дотримуватись інформаційної гігієни й не піддаватися на провокації. Крім того, Президент відзначив підтримку України з боку міжнародної спільноти та звернувся до росіян.Posted by Офіс Президента України on Tuesday, April 20, 2021
Нагадаємо, раніше високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав Росію відвести війська від кордону України. Він також оцінив скупчення російських військ в 150 000 осіб.
РБК-Україна писало, що з'явилися нові супутникові знімки, які свідчать про те, що Росія стягує війська до кордонів України. На них зображені літаки і танки, і їх набагато більше, ніж очікували побачити військові експерти.