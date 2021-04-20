Україна вимагає від Росії відвести війська від кордонів та прагне миру, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна вимагає від Росії відвести свої війська від кордонів. В цьому її підтримують міжнародні партнери.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні в вівторок.

"Біля наших держкордонів сконцентровані російські війська. Офіційно Росія називає це військовими навчаннями. Неофіційно весь світ називає це шантажем. Чи хвилює це нас? Так. Чи вимагає Україна та її міжнародні партнери відвести війська від наших кордонів? Так. Адже РФ постійно повторює, що вона прагне миру. Але водночас створює всі передумови для ескалації. Чи означає це, що ескалація неминуча? Ні. Чи хоче війни Україна? Ні", - сказав президент.

Він додав, що Україна в агресії РФ буде себе захищати.

"Наш принцип простий - Україна не починає війну першою, але Україна завжди стоїть до останнього", - наголосив Зеленський.