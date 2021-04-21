Зеленський підписав закон про призов резервістів в армію без мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації. У березні Рада прийняла відповідний закон.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента .

Цей закон передбачає, що призов резервістів в армію може бути без мобілізації.

Це дає змогу, як повідомили в ОП, оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, чим суттєво підвищити їхню боєздатність під час військової агресії, що стрімко наростає.

Президент підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку" № 1357-ІХ.

Також закон запроваджує новий вид військової служби - військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.

На громадян, яких призиватимуть із числа резервістів у особливий період, поширюватимуться ті самі трудові, соціально-правові та освітні гарантії, які передбачені для мобілізованих осіб.

Зокрема, передбачається створення на базі військкоматів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки; упорядкування питань військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Удосконалюється порядок здійснення військового обліку резервістів, серед іншого за допомогою автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Оберіг" (Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів).