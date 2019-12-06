На КПВВ з Кримом затримали кримського татарина

Ілюстративне фото (УНІАН)

Наразі затриманий на кордоні Джаферов після медичного огляду прямує додому

На контрольно-пропускному пункті (КПВВ) "Чаплинка" з анексованим Кримом російські силовики затримали кримського татарина Нурі Джаферова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організації Кримська солідарність в Facebook.

Зазначається, що з пункту пропуску його вивезли на швидкій допомозі в лікарню Армянська, а його син поїхав за ним на машині. З Нурі Джаферовим проводили певні дії і ставили питання, поки йому не стало погано.

"Сьогодні близько 14.30 на контрольно-пропускному пункті "Чаплинка" російськими силовиками був затриманий і більше 3.5 годин утримувався Джаферов Нурі Асанович 1971 року народження, якого привіз на кордон його син Редван", - сказано у повідомленні.

Пізніше організіція повідомила, що затриманий раніше на кордоні Джаферов після медичного огляду в лікарні прямує додому.

"Після допиту російськими прикордонниками, який тривав понад три години, Джаферова доставили на швидкій допомозі в Армянськ, оскільки на кордоні йому стало погано", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Ігоря Кучерявого вранці затримали на КПВВ Каланчак у зв'язку з його причетністю до анексії Криму і членством в російській партії.

Як повідомляло РБК-Україна, затриманий на українському кордоні з аннексированным Кримом член партії "Єдина Росія" Ігор Кучерявий планував отримати український паспорт