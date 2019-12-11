ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У аннексированном Криму на кордоні ФСБ затримала українця

Новини » Суспільство     11.12.2019 - 09:58
У аннексированном Криму на кордоні ФСБ затримала українця
Ілюстративне фото (slovoidilo ua)

У ФСБ повідомили, що українець намагався перетнути админграницу з підробленою міграційної карткою

Російські прикордонники затримали громадянина України при спробі перетинання адміністративного кордону між Херсонською областю та аннексированным Кримом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".

За інформацією російської Федеральної служби безпеки, українець намагався перетнути админграницу з підробленою міграційної карткою.

"В ході опитування чоловік спочатку плутався у свідченнях, однак пізніше розповів, що в цілях продовження дозволеного терміну перебування на території Російської Федерації він придбав бланк міграційної карти в Московській області за чотири тисячі рублів", - повідомили у ФСБ росії.

На даний момент українець переданий правоохоронним органами Армянська.

Нагадаємо, на початку грудня на КПВВ "Чаплинка" з аннексированным Кримом російські силовики затримали кримського татарина Нурі Джаферова. З ним проводили певні дії та задавали питання, поки йому не стало зле, і його доставили в лікарню.

Також РБК-Україна писало, що в листопаді у Криму на кордоні ФСБ затримала українця. Російські правоохоронці повідомили, що чоловік намагався потрапити в Крим за підробленим паспортом. Його затримали на два місяці.

У Росії відреагували на резолюцію ООН по Криму МЗС України: резолюція ООН є важливою частиною з деокупації територій
Новини України КримФСБКрим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся