Російські правозахисники вимагають від Кремя звільнити кримських татар

Російський правозахисний центр "Меморіал" 5 квітня опублікував заяву з вимогою до російської влади звільнити затриманих в ході масових обшуків в Криму 27 березня кримськотатарських активістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".

Правозахисники закликають російське громадянське суспільство та світову спільноту посилити тиск на російську владу з вимогою їхнього звільнення.

Правозахисники вважають безпідставним визнання "Хізб ут-Тахрір" терористичною організацією в Росії і звертають увагу на те, що вона не заборонена в Україні.

У правозахисному центрі звертають увагу на те, що багато хто із затриманих пов'язані з громадською ініціативою "Кримська солідарність", яка займається висвітленням переслідувань в Криму і допомогу арештованим та їх сім'ям.

"Люди, які здійснювали інформаційну підтримку жертв репресій, організовували передачі в'язням, допомогу сім'ям, регулярно відвідували суди по політичних справах, тепер самі опинилися за ґратами. Ми не знаємо, чи мали затримані якесь відношення до "Хізб ут-Тахрір", але в цій ситуації досить імовірним здається, що це зручне і вже звичне звинувачення стало інструментом для придушення громадської солідарності та громадянської активності жителів Криму, в першу чергу кримських татар", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що адвокатам заарештованих кримських татар з допомогою консула України в Ростові-на-Дону (Росія) вдалося встановити місцезнаходження 23 з них.

Нагадаємо, 27 березня в ході незаконних обшуків в окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. На наступний день в Ростові-на-Дону були затримані ще троє кримських татар.