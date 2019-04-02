РФ має звільнити затриманих кримських татар, - Human Rights Watch

Фото: обшуки у кримських татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Всі кримські татари затримані за підозрою в участі в "терористичній організації"

Правозахисники міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch назвали арешти кримських татар, які сталися 27 і 28 березня, - безпрецедентним кроком для посилення тиску на групу, яка розкритикувала російську окупацію Кримського півостров. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті організації.

"Російська влада має відмовитися від обвинувачення, звільнити активістів, і, ще до їхнього звільнення, негайно надати їм доступ до адвокатів", - ідеться в повідомленні, поширеному 2 квітня.

Всі кримські татари затримані за підозрою в участі в "терористичній організації".

"Масштабні арешти у Криму націлені на те, щоб політично активні кримські татари були терористами, як спосіб змусити їх замовкнути", - заявила Рейчел Денбер, заступник директора Human Rights Watch у Європі та Центральній Азії.

Нагадаємо, у середу, 27 березня під час незаконних обшуків в окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". На наступний день в Ростові-на-Дону були затримані ще троє кримських татар.

Крім того, 27-28 березня "суд" у Сімферополі виніс рішення про арешт всіх затриманих до 15 травня. Судові засідання проходило у закритому режимі.

За словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, 23-х заарештованих російськими силовиками кримських татар доправили в Ростов. Їх планують розподілити по російським СІЗО.