Российские правозащитники требуют от Кремя освободить крымских татар

Российский правозащитный центр "Мемориал" 5 апреля опубликовал заявление с требованием к российским властям освободить задержанных в ходе массовых обысков в Крыму 27 марта крымскотатарских активистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Правозащитники призывают российское гражданское общество и мировое сообщество усиливать давление на российские власти с требованием их освобождения.

Правозащитники считают безосновательным признание "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией в России и обращают внимание на то, что она не запрещена в Украине.

В правозащитном центре обращают внимание на то, что многие из задержанных связаны с общественной инициативой "Крымская солидарность", которая занимается освещением преследований в Крыму и помощью арестованным и их семьям.

"Люди, осуществлявшие информационную поддержку жертв репрессий, организовывавшие передачи узникам, помощь их семьям, регулярно посещавшие суды по политическим делам, теперь сами оказались за решеткой. Мы не знаем, имели ли задержанные какое-то отношение к "Хизб ут-Тахрир", но в этой ситуации весьма вероятным кажется, что это удобное и уже привычное обвинение стало инструментом для подавления общественной солидарности и гражданской активности жителей Крыма, в первую очередь крымских татар", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что адвокатам арестованых крымских татар с помощью консула Украины в Ростове-на-Дону (Россия) удалось установить местонахождение 23-ех из них.

Напомним, 27 марта в ходе незаконных обысков в оккупированном Крыму в домах крымских татар российские силовики задержали 20 человек. На следующий день в Ростове-на-Дону были задержаны еще трое крымских татар.