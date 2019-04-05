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Адвокати встановили місцезнаходження заарештованих у Криму кримських татар

Новини » Суспільство    05.04.2019 - 15:39
Адвокати встановили місцезнаходження заарештованих у Криму кримських татар
Фото: затримання кримських татар (fsb.ru)

Адвокати встановили місцезнаходження кожного арештованого кримського татарина

Адвокати заарештованих кримських татар з допомогою консула України в Ростові-на-Дону (Росія) вдалося встановити місцезнаходження 23-ох з них. Про це заявив адвокат Едем Семедляєв, посилаючись на громадську ініціативу "Кримська солідарність".

Він повідомив, що адвокати встановили місцезнаходження кожного арештованого кримського татарина.

"Незважаючи на короткий термін, нам вдалося сформувати команду для захисту 23 кримських татар, кримських мусульман, яких заарештували 27 березня і 29 березня і перевезли в Ростов-на-Дону (Росія). З допомогою консула України в Ростові-на-Дону і ГНК (Громадська наглядова комісія, - ред.) Ростовської області встановили місцезнаходження кожного", - зазначив Семедляєв.

Нагадаємо, 27 березня в ході незаконних обшуків в окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. На наступний день в Ростові-на-Дону були затримані ще троє кримських татар.

Крім того, 27-28 березня "суд" у Сімферополі виніс рішення про арешт всіх затриманих до 15 травня. Після цього низка країн, зокрема США і ЄС закликали РФ звільнити кримських татар.

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