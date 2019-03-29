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Російські кораблі взяли під конвой фрегати НАТО в Чорному морі

Новини » Надзвичайні події    29.03.2019 - 09:53
Російські кораблі взяли під конвой фрегати НАТО в Чорному морі
Фото: корабель НАТО в Чорному морі (twitter.com/YorukIsik)

Російські кораблі супроводжують фрегати

Російські кораблі взяли під конвой фрегати НАТО, які напередодні увійшли до акваторії Чорного моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що сили і засоби Чорноморського флоту РФ взяли на супровід групу кораблів НАТО, яка складається з трьох фрегатів Нідерландів, Канади та Іспанії з керованою ракетною зброєю. Також уточнюється, що спостереження здійснюють кораблі "Іван Хурса" і "Василь Биков".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чорне море увійшли два кораблі з складу другої постійної військово-морської групи НАТО - фрегат королівських Військово-морських сил Канади "Торонто" і фрегат іспанських Військово-морських сил "Санта Марія". Також до них приєднався есмінець ВМС Нідерландів "Евертсен". Кораблі візьмуть участь у навчаннях "Морський щит" спільно з українськими та грузинськими партнерами. Очікується, що 1 квітня вони пришвартуються в порту Одеси.

Раніше міністр оборони України Степан Полторак заявив, що в 2019 році буде активізовано військово-морську присутність НАТО в Чорному морі.

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