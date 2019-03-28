Кораблі НАТО увійшли в Чорне море

Ілюстративне фото (TurkishNavy.net)

Кораблі візьмуть участь у навчаннях "Морський щит"

Група, складена з трьох кораблів НАТО, увійшла в акваторію Чорного моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням CNN Turk.



У води Чорного моря, зокрема, увійшли два кораблі зі складу другої постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) - фрегат королівських Військово-морських сил Канади "Торонто" і фрегат іспанських Військово-морських сил "Санта Марія". Також в Чорне море увійшов есмінець ВМС Нідерландів "Эвертсен".



У повідомленні, яке ретвітнув офіційний акаунт морського командування НАТО, йдеться, що кораблі візьмуть участь у навчаннях "Морський щит" спільно з українськими та грузинськими партнерами.

Нагадаємо, посольство Канади в Україні повідомляло, що два кораблі з складу другої постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) зайдуть 1 квітня в Одеський морський порт з черговим візитом.

До цього глава Міноборони України Степан Полторак заявив, що в 2019 році буде активізовано военно-морську присутність НАТО в Чорному морі.

Зазначимо, що головнокомандувач Об'єднаними Збройними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротти заявляв, що США планують передати Україні ще два катери класу Island.