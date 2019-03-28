Кораблі НАТО увійшли в Чорне море

Кораблі візьмуть участь у навчаннях "Морський щит"
Група, складена з трьох кораблів НАТО, увійшла в акваторію Чорного моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням CNN Turk.
У води Чорного моря, зокрема, увійшли два кораблі зі складу другої постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) - фрегат королівських Військово-морських сил Канади "Торонто" і фрегат іспанських Військово-морських сил "Санта Марія". Також в Чорне море увійшов есмінець ВМС Нідерландів "Эвертсен".
У повідомленні, яке ретвітнув офіційний акаунт морського командування НАТО, йдеться, що кораблі візьмуть участь у навчаннях "Морський щит" спільно з українськими та грузинськими партнерами.
#SNMG2 enters the Black Sea for a #NATO deployment in which we exercise with Allies and Partners. #Evertsen, #SantaMaria, #Toronto, #Drazki, #Yildirim and #RegeleFerdinand are looking forward to exercise #SeaShield and to our work with our Ukrainian and Georgian partners. pic.twitter.com/Ytspjus5pt— Boudewijn Boots (@BoudewijnBoots) 28 березня 2019 р.
Нагадаємо, посольство Канади в Україні повідомляло, що два кораблі з складу другої постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) зайдуть 1 квітня в Одеський морський порт з черговим візитом.
До цього глава Міноборони України Степан Полторак заявив, що в 2019 році буде активізовано военно-морську присутність НАТО в Чорному морі.
Зазначимо, що головнокомандувач Об'єднаними Збройними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапаротти заявляв, що США планують передати Україні ще два катери класу Island.