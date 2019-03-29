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Российские корабли взяли под конвой фрегаты НАТО в Черном море

Новости » Происшествия    29.03.2019 - 09:53
Российские корабли взяли под конвой фрегаты НАТО в Черном море
Фото: корабль НАТО в Черном море (twitter.com/YorukIsik)

Российские корабли сопровождают фрегаты

Российские корабли взяли под конвой фрегаты НАТО, которые накануне вошли в акваторию Черного моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что силы и средства Черноморского флота РФ взяли на сопровождение группу кораблей НАТО, которая состоит из трех фрегатов Нидерландов, Канады и Испании с управляемым ракетным оружием. Также уточняется, что наблюдение осуществляют корабли "Иван Хурс" и "Василий Быков".

Напомним, ранее сообщалось, что в Черное море вошли два корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО - фрегат королевских Военно-морских сил Канады "Торонто" и фрегат испанских Военно-морских сил "Санта Мария". Также к ним присоединился эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен". Корабли примут участие в учениях "Морской щит" совместно с украинскими и грузинскими партнерами. Ожидается, что 1 апреля они пришвартуются в порту Одессы.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в 2019 году будет активизировано военно-морское присутствие НАТО в Черном море.

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