НАТО в 2019 році активізує військово-морську присутність в Чорному морі, - Полторак

Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

НАТО вимагає від Росії звільнити українських полонених моряків і кораблі, захоплені в Керченській протоці

В 2019 році буде активізовано військово-морську присутність НАТО в Чорному морі. Про це повідомив глава Міністерства оборони України Степан Полторак, який знаходиться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Крім того, за словами Полторака, "НАТО жорстко вимагає від Росії звільнити наших полонених моряків і кораблі, захоплені РФ". В Альянсі вважають, що "свобода судноплавства на основі міжнародного права порушена РФ і являє собою загрозу безпеці усього Азово-Чорноморського регіону".

"В цьому році буде активізовано військово-морську присутність НАТО в Чорному морі. Кожен місяць будуть здійснюватися заходи кораблів, як постійних морських угруповань НАТО, так і ключових союзників" - повідом Полторак.

Нагадаємо, Полторак також заявив, що союзники України в НАТО готові збільшити підтримку і надання ресурсів для зміцнення обороноздатності країни. Зокрема, що стосується підготовки військ, сучасного озброєння та розвитку інфраструктури військового призначення. Особливу увагу при розгляді цих питань буде приділено військово-морським і повітряним можливостям Збройних сил України.

Додамо, що Генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг заявив, що група кораблів НАТО через кілька днів увійде в Чорне море для проведення навчань, і це стане складовою нарощування присутності сил альянсу в цьому регіоні.

Полторак 13-14 лютого перебуватиме з візитом у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу.