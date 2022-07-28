ua ru
Чт, 28 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Новость на русском →
Миколаїв, Четвер 28 липня 2022 20:04
У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: у Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Миколаєві у четвер, 28 липня, пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.

Зазначимо, що наразі у місті оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Миколаєва. Через обстріли постраждали заклади освіти та житлові будинки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв
NEWS
Клименко став новим керівником САП
Клименко став новим керівником САП
DAILY
Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України