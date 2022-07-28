У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги

У Миколаєві у четвер, 28 липня, пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.

Зазначимо, що наразі у місті оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Миколаєва. Через обстріли постраждали заклади освіти та житлові будинки.

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