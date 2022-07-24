Росіяни знову вдарили по Миколаєву: перші подробиці

Миколаїв зранку в чергове піддався обстрілам російських військ. Ворог влучив у склад, деталі уточнюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Зранку, 24 липня, близько 04:00 Миколаїв знову зазнав обстрілів. Попередньо відомо про влучання у складське приміщення. Наразі детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється", - написав Кім.

Вибухи в Миколаєві

Нагадаємо, сьогодні вранці мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що в місті пролунало п'ять потужних вибухів під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, Миколаїв і область дуже часто піддаються обстрілам російських окупантів. Зокрема, для атак ворог застосовує зенітно-ракетні системи з-300.

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