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У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги: що відомо

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Миколаїв, Неділя 24 липня 2022 04:12
У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги: що відомо Фото: у Миколаєві чутні вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Миколаєві пролунала серія вибухів, в місті оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ніколаєва Олександра Сєнкевича.

Відзначається, що повітряна тривога в Миколаївській області була оголошена в 3:43. Поки місцева влада і військові не коментували інформацію про вибухи.

Оновлено (4:14)

Мер Миколаєва повідомив, що в місті вночі пролунало п'ять потужних вибухів. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.

Нагадаємо, Миколаїв і область часто страждають від обстрілів російських окупантів. Зокрема, для атак ворог застосовує зенітно-ракетні системи з-300.

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