У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги: що відомо

У Миколаєві пролунала серія вибухів, в місті оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ніколаєва Олександра Сєнкевича.

Відзначається, що повітряна тривога в Миколаївській області була оголошена в 3:43. Поки місцева влада і військові не коментували інформацію про вибухи.

Оновлено (4:14)

Мер Миколаєва повідомив, що в місті вночі пролунало п'ять потужних вибухів. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.