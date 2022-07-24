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Россияне снова ударили по Николаеву: первые подробности

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Николаев, Воскресенье 24 июля 2022 09:18
Россияне снова ударили по Николаеву: первые подробности Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Николаев утром в очередной раз подвергся обстрелам российских войск. Враг попал в склад, детали уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Утром, 24 июля, около 04:00 Николаев снова подвергся обстрелам. Предварительно известно о попадании в складское помещение. Сейчас подробная информация о повреждениях и пострадавших уточняется", - написал Ким.

Взрывы в Николаеве

Напомним, сегодня утром мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе прогремело пять мощных взрывов во время воздушной тревоги.

Напомним, Николаев и область очень часто подвергаются обстрелам российских оккупантов. В частности, для атак враг применяет зенитно-ракетные системы с-300.

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